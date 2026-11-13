ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|ATX Prime im Blick
|
13.11.2026 17:58:11
Verluste in Wien: ATX Prime letztendlich in Rot
Der ATX Prime sank schlussendlich.
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.49 Prozent leichter bei 3’261.14 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.039 Prozent auf 3’276.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’258.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’290.76 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’252.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime 3’314.07 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’435.77 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22.68 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.82 Prozent auf 76.60 EUR), Polytec (+ 2.44 Prozent auf 4.19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.31 Prozent auf 123.40 EUR), Telekom Austria (+ 0.79 Prozent auf 8.91 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.77 Prozent auf 3.95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-8.26 Prozent auf 2.00 EUR), Rosenbauer (-4.61 Prozent auf 58.00 EUR), UBM Development (-3.32 Prozent auf 14.55 EUR), voestalpine (-3.28 Prozent auf 36.56 EUR) und Frequentis (-2.76 Prozent auf 63.30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 646’722 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.837 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’261.14
|-0.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.