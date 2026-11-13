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ATX Prime im Blick 13.11.2026 17:58:11

Verluste in Wien: ATX Prime letztendlich in Rot

Verluste in Wien: ATX Prime letztendlich in Rot

Der ATX Prime sank schlussendlich.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.49 Prozent leichter bei 3’261.14 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.039 Prozent auf 3’276.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’258.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’290.76 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’252.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime 3’314.07 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’435.77 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22.68 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.82 Prozent auf 76.60 EUR), Polytec (+ 2.44 Prozent auf 4.19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.31 Prozent auf 123.40 EUR), Telekom Austria (+ 0.79 Prozent auf 8.91 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.77 Prozent auf 3.95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-8.26 Prozent auf 2.00 EUR), Rosenbauer (-4.61 Prozent auf 58.00 EUR), UBM Development (-3.32 Prozent auf 14.55 EUR), voestalpine (-3.28 Prozent auf 36.56 EUR) und Frequentis (-2.76 Prozent auf 63.30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 646’722 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.837 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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