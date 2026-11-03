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Wiener Börse-Handel im Fokus 03.11.2026 09:28:13

Verluste in Wien: ATX Prime beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Verluste in Wien: ATX Prime beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.78 Prozent leichter bei 3’135.91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.030 Prozent auf 3’159.47 Punkte an der Kurstafel, nach 3’160.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’134.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’159.87 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 3’295.49 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 3’240.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’409.61 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.97 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 1.14 Prozent auf 4.43 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.05 Prozent auf 3.85 EUR), Österreichische Post (+ 0.94 Prozent auf 32.20 EUR), Lenzing (+ 0.90 Prozent auf 11.16 EUR) und Verbund (+ 0.72 Prozent auf 69.70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-3.36 Prozent auf 0.46 EUR), AT S (AT&S) (-3.06 Prozent auf 126.60 EUR), FACC (-2.24 Prozent auf 13.10 EUR), Rosenbauer (-1.94 Prozent auf 60.60 EUR) und STRABAG SE (-1.92 Prozent auf 102.20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Polytec-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 22’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42.108 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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