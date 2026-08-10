Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel im Minus

Am Montag ging der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 3’276.95 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 3’277.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’266.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’287.51 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 3’189.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2’910.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime 2’358.81 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.28 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4.78 Prozent auf 4.82 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.20 Prozent auf 148.20 EUR), OMV (+ 2.47 Prozent auf 64.35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.00 Prozent auf 18.36 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.94 Prozent auf 28.95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-12.96 Prozent auf 4.70 EUR), ZUMTOBEL (-4.46 Prozent auf 3.86 EUR), Wolford (-4.00 Prozent auf 2.40 EUR), Polytec (-2.69 Prozent auf 4.71 EUR) und Wienerberger (-2.02 Prozent auf 21.30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 361’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46.614 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch