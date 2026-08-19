Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
19.08.2026 15:58:34
Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter
In Wien ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.14 Prozent auf 6’632.96 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 187.280 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.006 Prozent schwächer bei 6’641.95 Punkten in den Handel, nach 6’642.38 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’615.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’670.35 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6’364.91 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5’836.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der ATX mit 4’848.87 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3.76 Prozent auf 154.60 EUR), OMV (+ 1.33 Prozent auf 68.45 EUR), Verbund (+ 1.23 Prozent auf 57.65 EUR), STRABAG SE (+ 1.07 Prozent auf 84.90 EUR) und Österreichische Post (+ 0.82 Prozent auf 30.85 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2.54 Prozent auf 19.15 EUR), Vienna Insurance (-1.96 Prozent auf 70.10 EUR), Raiffeisen (-1.92 Prozent auf 61.15 EUR), Erste Group Bank (-1.07 Prozent auf 120.00 EUR) und EVN (-1.05 Prozent auf 28.20 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 351’207 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47.508 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.56 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
15:58
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:02
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
18.08.26
|ATX aktuell: ATX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwache Performance in Wien: So performt der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: ATX liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Wienerberger AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’592.91
|-0.74%
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.