Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0.14 Prozent auf 6’633.28 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 187.280 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.006 Prozent schwächer bei 6’641.95 Punkten in den Handel, nach 6’642.38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’615.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’647.09 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6’364.91 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5’836.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der ATX mit 4’848.87 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.95 Prozent auf 153.40 EUR), Österreichische Post (+ 1.31 Prozent auf 31.00 EUR), OMV (+ 0.96 Prozent auf 68.20 EUR), Verbund (+ 0.70 Prozent auf 57.35 EUR) und PORR (+ 0.40 Prozent auf 37.95 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2.65 Prozent auf 19.13 EUR), Vienna Insurance (-1.54 Prozent auf 70.40 EUR), Lenzing (-1.29 Prozent auf 22.95 EUR), Raiffeisen (-1.12 Prozent auf 61.65 EUR) und EVN (-0.88 Prozent auf 28.25 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217’644 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47.508 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.56 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch