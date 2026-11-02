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02.11.2026 15:58:14
Verluste in Wien: ATX nachmittags leichter
Am Montagnachmittag agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.02 Prozent leichter bei 6’418.65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185.697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.008 Prozent schwächer bei 6’419.54 Punkten, nach 6’420.03 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’408.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’468.20 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6’457.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 4’808.16 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19.94 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 3.08 Prozent auf 16.73 EUR), STRABAG SE (+ 2.97 Prozent auf 104.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.88 Prozent auf 21.40 EUR), DO (+ 2.64 Prozent auf 214.00 EUR) und Lenzing (+ 2.22 Prozent auf 11.04 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-3.68 Prozent auf 73.35 EUR), Verbund (-0.43 Prozent auf 69.20 EUR), Erste Group Bank (-0.09 Prozent auf 108.30 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 29.95 EUR) und Palfinger (+ 0.00 Prozent auf 27.65 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 139’331 Aktien gehandelt. Mit 42.108 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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