OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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20.08.2026 15:58:10
Verluste in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Minus
Der ATX gibt am Donnerstagnachmittag nach.
Am Donnerstag verliert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.28 Prozent auf 6’574.26 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.382 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.041 Prozent höher bei 6’595.59 Punkten, nach 6’592.91 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6’615.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’551.40 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2.36 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 6’396.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5’904.09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4’808.39 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5.54 Prozent auf 30.50 EUR), Verbund (+ 1.39 Prozent auf 58.30 EUR), Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 60.80 EUR), Erste Group Bank (+ 0.67 Prozent auf 119.80 EUR) und Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 31.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-4.33 Prozent auf 17.22 EUR), voestalpine (-4.03 Prozent auf 42.86 EUR), AT S (AT&S) (-3.36 Prozent auf 144.00 EUR), Lenzing (-1.95 Prozent auf 22.60 EUR) und STRABAG SE (-1.67 Prozent auf 82.60 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 269’461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.69 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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