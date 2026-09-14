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ATX-Kursentwicklung 14.09.2026 09:28:15

Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsstart nach

Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsstart nach

Der ATX gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

AT & S
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.69 Prozent leichter bei 6’837.54 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 194.379 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.056 Prozent stärker bei 6’889.11 Punkten in den Montagshandel, nach 6’885.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’834.29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’891.23 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Der ATX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 6’733.16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 6’258.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 4’647.99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 27.76 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 1.51 Prozent auf 107.80 EUR), CA Immobilien (+ 1.10 Prozent auf 22.95 EUR), Andritz (+ 0.48 Prozent auf 84.40 EUR), OMV (+ 0.42 Prozent auf 72.15 EUR) und Verbund (+ 0.25 Prozent auf 60.55 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-9.38 Prozent auf 150.80 EUR), PORR (-1.08 Prozent auf 36.80 EUR), Wienerberger (-0.88 Prozent auf 18.04 EUR), Erste Group Bank (-0.82 Prozent auf 121.00 EUR) und Raiffeisen (-0.53 Prozent auf 66.15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 44’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 6.42 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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