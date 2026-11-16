ATX 998663 / AT0000999982
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16.11.2026 17:58:15
Verluste in Wien: ATX fällt zum Ende des Montagshandels zurück
Der ATX beendete den Montagshandel mit Verlusten.
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.36 Prozent leichter bei 6’631.09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 194.070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 6’655.25 Punkte an der Kurstafel, nach 6’654.83 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6’628.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’667.50 Punkten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Der ATX lag noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 6’557.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’733.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX bei 4’853.39 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 23.91 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 2.02 Prozent auf 32.75 EUR), Vienna Insurance (+ 1.42 Prozent auf 78.30 EUR), Erste Group Bank (+ 1.04 Prozent auf 117.10 EUR), PORR (+ 0.61 Prozent auf 33.20 EUR) und BAWAG (+ 0.35 Prozent auf 171.10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-5.02 Prozent auf 117.20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3.39 Prozent auf 74.00 EUR), voestalpine (-2.84 Prozent auf 35.52 EUR), Verbund (-2.31 Prozent auf 72.00 EUR) und Lenzing (-1.62 Prozent auf 10.96 EUR).
Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352’011 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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