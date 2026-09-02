Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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02.09.2026 12:26:20
Verluste in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Verluste
Der CAC 40 gibt sich heute schwächer.
Am Mittwoch sinkt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.71 Prozent auf 8’242.85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.514 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.107 Prozent tiefer bei 8’292.95 Punkten, nach 8’301.85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’306.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’241.77 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.93 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 8’509.64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’209.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’654.25 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0.581 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 159’493 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 222.976 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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