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CAC 40 aktuell 05.10.2026 09:28:16

Verluste in Paris: CAC 40 startet in der Verlustzone

Verluste in Paris: CAC 40 startet in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Paris heute.

Stellantis
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Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.46 Prozent tiefer bei 7’860.73 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.354 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’847.91 Zählern und damit 0.624 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’897.19 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’847.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’864.42 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 8’278.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’508.07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 8’081.54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.08 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’495 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198.024 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
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