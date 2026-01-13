Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Der CAC 40 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 8’347.20 Punkten ab. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.537 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.143 Prozent auf 8’346.81 Punkte an der Kurstafel, nach 8’358.76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’352.80 Punkte, das Tagestief hingegen 8’308.67 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 8’068.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’934.26 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’408.64 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 359’684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 321.894 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

