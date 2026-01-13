LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
13.01.2026 17:58:27
Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels
Der CAC 40 zeigte sich zum Handelsende wenig bewegt.
Der CAC 40 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 8’347.20 Punkten ab. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.537 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.143 Prozent auf 8’346.81 Punkte an der Kurstafel, nach 8’358.76 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’352.80 Punkte, das Tagestief hingegen 8’308.67 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 8’068.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’934.26 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’408.64 Punkten.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 359’684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 321.894 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Stellantis
|11:16
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
