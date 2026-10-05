Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer

Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0.80 Prozent schwächer bei 7’834.10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.354 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.624 Prozent auf 7’847.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’897.19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7’796.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’866.80 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’278.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’508.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8’081.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4.41 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 317’416 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198.024 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch