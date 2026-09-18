Verluste in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 1.49 Prozent schwächer bei 8’065.02 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.408 Prozent leichter bei 8’153.54 Punkten in den Handel, nach 8’186.93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’161.07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’046.04 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0.831 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 8’509.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’467.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’854.61 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.59 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 942’047 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202.885 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch