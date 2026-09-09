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CAC 40-Kursverlauf 09.09.2026 17:58:17

Verluste in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 notierte am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Airbus
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Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1.94 Prozent tiefer bei 8’156.67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.718 Prozent tiefer bei 8’258.24 Punkten in den Handel, nach 8’317.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’141.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’277.24 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 8’714.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8’203.43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7’749.39 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0.470 Prozent nach. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 446’308 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212.105 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.90 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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