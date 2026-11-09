CAC 40 998033 / FR0003500008
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09.11.2026 09:28:16
Verluste in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus
Der CAC 40 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.23 Prozent auf 8’119.90 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.392 Prozent auf 8’107.08 Punkte an der Kurstafel, nach 8’139.00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8’126.17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’107.08 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7’803.33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’714.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’950.18 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.919 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 13’656 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239.256 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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