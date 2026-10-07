Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.45 Prozent auf 27’476.25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.614 Prozent schwächer bei 27’430.54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27’599.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27’341.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’502.08 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’506.99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’818.69 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 22’788.36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18.25 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 5.61 Prozent auf 1.13 USD), ADTRAN (+ 5.38 Prozent auf 6.91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 3.22 Prozent auf 9.30 USD), NetApp (+ 3.10 Prozent auf 235.53 USD) und Amgen (+ 2.86 Prozent auf 414.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cognex (-7.84 Prozent auf 61.15 USD), Methode Electronics (-6.42 Prozent auf 14.13 USD), Nortech Systems (-5.89 Prozent auf 10.70 USD), DXP Enterprises (-5.85 Prozent auf 180.44 USD) und 3D Systems (-5.85 Prozent auf 3.38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’660’055 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch