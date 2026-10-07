3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Bewegung
|
07.10.2026 18:00:10
Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
Der NASDAQ Composite verliert heute an Wert.
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.45 Prozent auf 27’476.25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.614 Prozent schwächer bei 27’430.54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27’599.89 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27’341.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’502.08 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’506.99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’818.69 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 22’788.36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18.25 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 5.61 Prozent auf 1.13 USD), ADTRAN (+ 5.38 Prozent auf 6.91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 3.22 Prozent auf 9.30 USD), NetApp (+ 3.10 Prozent auf 235.53 USD) und Amgen (+ 2.86 Prozent auf 414.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cognex (-7.84 Prozent auf 61.15 USD), Methode Electronics (-6.42 Prozent auf 14.13 USD), Nortech Systems (-5.89 Prozent auf 10.70 USD), DXP Enterprises (-5.85 Prozent auf 180.44 USD) und 3D Systems (-5.85 Prozent auf 3.38 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’660’055 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.24 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
|
07.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu 3D Systems Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Intel am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’538.69
|-0.22%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.