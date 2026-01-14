Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.39 Prozent schwächer bei 23’379.29 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.616 Prozent auf 23’563.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’709.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’590.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’306.66 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0.838 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’195.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 22’521.70 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 19’044.39 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cerus (+ 14.29 Prozent auf 2.88 USD), Infosys (+ 9.13 Prozent auf 19.12 USD), Synaptics (+ 7.97 Prozent auf 92.16 USD), Volvo (A) (+ 7.47 Prozent auf 34.39 USD) und Ultra Clean (+ 6.70 Prozent auf 40.11 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Amkor Technology (-7.93 Prozent auf 47.83 USD), Dorel Industries (-7.30 Prozent auf 1.27 USD), Intuit (-6.72 Prozent auf 564.58 USD), Photronics (-6.05 Prozent auf 31.37 USD) und Expedia (-5.63 Prozent auf 283.07 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18’420’108 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.858 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.66 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

