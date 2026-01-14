Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’028 -0.3%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9313 -0.2%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’638 1.1%  Bitcoin 77’419 1.4%  Dollar 1 -0.1%  Öl 66.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
So lohnend wäre ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen
Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr gerechnet?
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Suche...

Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 14.01.2026 20:03:34

Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite im Performance-Check.

Infosys
15.01 CHF 6.64%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.39 Prozent schwächer bei 23’379.29 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.616 Prozent auf 23’563.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’709.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’590.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’306.66 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0.838 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’195.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 22’521.70 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 19’044.39 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cerus (+ 14.29 Prozent auf 2.88 USD), Infosys (+ 9.13 Prozent auf 19.12 USD), Synaptics (+ 7.97 Prozent auf 92.16 USD), Volvo (A) (+ 7.47 Prozent auf 34.39 USD) und Ultra Clean (+ 6.70 Prozent auf 40.11 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Amkor Technology (-7.93 Prozent auf 47.83 USD), Dorel Industries (-7.30 Prozent auf 1.27 USD), Intuit (-6.72 Prozent auf 564.58 USD), Photronics (-6.05 Prozent auf 31.37 USD) und Expedia (-5.63 Prozent auf 283.07 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18’420’108 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.858 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.66 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?