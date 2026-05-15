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Dow Jones-Entwicklung 15.05.2026 18:01:18

Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Sherwin-Williams
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Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0.97 Prozent auf 49’579.91 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20.415 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.439 Prozent leichter bei 49’843.58 Punkten, nach 50’063.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49’930.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49’503.57 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0.062 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48’463.72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, notierte der Dow Jones bei 49’500.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’322.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.48 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 173.52 USD), Microsoft (+ 2.92 Prozent auf 421.38 USD), Chevron (+ 1.33 Prozent auf 189.12 USD), Visa (+ 1.16 Prozent auf 326.26 USD) und Apple (+ 1.13 Prozent auf 301.57 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3.75 Prozent auf 885.71 USD), NVIDIA (-3.18 Prozent auf 228.24 USD), Boeing (-3.05 Prozent auf 222.21 USD), Sherwin-Williams (-2.85 Prozent auf 300.36 USD) und Amgen (-2.59 Prozent auf 327.53 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21’519’035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.717 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.50 erwartet. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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