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S&P 500-Performance im Blick 09.09.2026 16:01:09

Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels leichter

Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels leichter

Der S&P 500 setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

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Um 15:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.25 Prozent schwächer bei 7’654.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.236 Prozent schwächer bei 7’655.38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’673.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’660.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’646.91 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 7’757.64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’386.65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’512.61 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.60 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.34 Prozent auf 646.21 USD), Dell Technologies (+ 4.31 Prozent auf 556.88 USD), Akamai (+ 3.79 Prozent auf 109.61 USD), Schlumberger (+ 3.40 Prozent auf 59.04 USD) und Sysco (+ 3.21 Prozent auf 82.40 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Caseys General Stores (-17.18 Prozent auf 607.51 USD), Booking (-4.41 Prozent auf 172.35 USD), Tractor Supply (-3.57 Prozent auf 34.03 USD), UnitedHealth (-3.38 Prozent auf 387.28 USD) und Dominos Pizza (-3.28 Prozent auf 324.41 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’672’333 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.769 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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