Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:55 Uhr um 1.61 Prozent leichter bei 7’564.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.038 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.122 Prozent tiefer bei 7’679.24 Punkten, nach 7’688.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’564.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’681.29 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.608 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’773.95 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 7’723.55 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 6’796.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit AppLovin (+ 30.34 Prozent auf 354.19 USD), Western Union Company (+ 11.85 Prozent auf 7.37 USD), Tapestry (+ 10.24 Prozent auf 138.14 USD), Motorola Solutions (+ 8.34 Prozent auf 538.42 USD) und Texas Pacific Land (+ 7.66 Prozent auf 309.69 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Bloom Energy (-11.93 Prozent auf 176.49 USD), Sandisk (-10.93 Prozent auf 924.00 USD), Expedia (-10.63 Prozent auf 282.29 USD), Everpure A (-10.60 Prozent auf 99.92 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-10.21 Prozent auf 438.87 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’750’186 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch