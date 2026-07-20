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Kursverlauf 20.07.2026 22:33:44

Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels in Rot

Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels in Rot

Der S&P 500 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Teradyne
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Letztendlich schloss der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 7’443.28 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 61.651 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.453 Prozent fester bei 7’491.47 Punkten in den Montagshandel, nach 7’457.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’513.23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’440.53 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’500.58 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 7’109.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’296.79 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.53 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Global Payments (+ 5.85 Prozent auf 82.37 USD), Lumentum (+ 4.47 Prozent auf 765.55 USD), Teradyne (+ 3.54 Prozent auf 333.76 USD), Marvell Technology (+ 3.32 Prozent auf 194.94 USD) und Brown-Forman B (+ 3.24 Prozent auf 26.41 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil IPG Photonics (-6.16 Prozent auf 97.90 USD), Carvana (-4.75 Prozent auf 64.14 USD), Honeywell Aerospace (-4.33 Prozent auf 202.47 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.20 Prozent auf 13.46 USD) und Oracle (-3.98 Prozent auf 121.38 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’244’058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.290 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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