Verluste in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Am Mittwoch schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 5’520.07 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46.403 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.374 Prozent auf 5’508.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’528.93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5’503.66 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’552.99 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5’346.56 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’291.34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’515.77 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16.39 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 14.23 Prozent auf 5.38 USD), Tesla (+ 4.18 Prozent auf 219.41 USD), Mondelez (+ 4.18 Prozent auf 75.27 USD), Seagate Technology (+ 4.08 Prozent auf 100.73 USD) und CVS Health (+ 3.35 Prozent auf 59.30 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Dollar Tree (-22.16 Prozent auf 63.56 USD), Centene (-8.69 Prozent auf 73.26 USD), Molina Healthcare (-6.96 Prozent auf 331.24 USD), Hormel Foods (-6.43 Prozent auf 31.01 USD) und Leggett Platt (-5.11 Prozent auf 11.88 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 76’612’642 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.150 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch