Verluste in New York: S&P 500 verliert

Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.03 Prozent auf 6’838.47 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 55.257 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.211 Prozent auf 6’894.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’909.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’819.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’916.96 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der S&P 500 bei 6’915.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’602.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’013.13 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0.292 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 5.77 Prozent auf 37.51 EUR), Sandisk (+ 4.84 Prozent auf 681.40 USD), Dominos Pizza (+ 4.78 Prozent auf 403.00 USD), Albemarle (+ 4.70 Prozent auf 176.33 USD) und Eli Lilly (+ 4.29 Prozent auf 1’052.80 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Datadog A (-10.84 Prozent auf 103.13 USD), AppLovin (-9.48 Prozent auf 378.99 USD), Capital One Financial (-8.02 Prozent auf 191.70 USD), American Express (-8.00 Prozent auf 318.47 USD) und Expedia (-7.90 Prozent auf 187.41 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’957’463 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.923 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch