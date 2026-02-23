Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursverlauf
|
23.02.2026 20:03:37
Verluste in New York: S&P 500 verliert
Der S&P 500 bewegt sich am Montagnachmittag im Minus.
Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.03 Prozent auf 6’838.47 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 55.257 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.211 Prozent auf 6’894.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’909.51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’819.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’916.96 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der S&P 500 bei 6’915.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’602.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’013.13 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0.292 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 5.77 Prozent auf 37.51 EUR), Sandisk (+ 4.84 Prozent auf 681.40 USD), Dominos Pizza (+ 4.78 Prozent auf 403.00 USD), Albemarle (+ 4.70 Prozent auf 176.33 USD) und Eli Lilly (+ 4.29 Prozent auf 1’052.80 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Datadog A (-10.84 Prozent auf 103.13 USD), AppLovin (-9.48 Prozent auf 378.99 USD), Capital One Financial (-8.02 Prozent auf 191.70 USD), American Express (-8.00 Prozent auf 318.47 USD) und Expedia (-7.90 Prozent auf 187.41 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’957’463 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.923 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu First Republic Bank
|
20:03
|Verluste in New York: S&P 500 verliert (finanzen.ch)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16:02
|Montagshandel in New York: S&P 500 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
20.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Börse New York: S&P 500 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.02.26