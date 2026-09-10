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NYSE-Handel im Fokus 10.09.2026 16:01:11

Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der S&P 500 bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Vertiv Holdings
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Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.70 Prozent schwächer bei 7’583.24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.489 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’590.68 Zählern und damit 0.598 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’636.36 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’581.22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’603.34 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 1.74 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’753.11 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 7’266.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’532.04 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.57 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Centene (+ 5.96 Prozent auf 67.88 USD), Elevance Health (+ 5.88 Prozent auf 420.23 USD), Caseys General Stores (+ 3.56 Prozent auf 651.44 USD), Philip Morris (+ 3.40 Prozent auf 192.03 USD) und Humana (+ 3.33 Prozent auf 413.34 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Freeport-McMoRan (-7.86 Prozent auf 70.24 USD), Vertiv (-5.74 Prozent auf 247.80 USD), Intel (-4.23 Prozent auf 101.75 USD), Lam Research (-4.13 Prozent auf 302.80 USD) und Lennar (-4.07 Prozent auf 77.47 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3’486’091 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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