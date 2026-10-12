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12.10.2026 22:33:27
Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste
In New York war am Montagabend ein stabiler Handel zu beobachten.
Der S&P 500 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 7’807.24 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65.083 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.037 Prozent höher bei 7’814.41 Punkten, nach 7’811.54 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7’796.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’821.67 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 7’656.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7’575.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’552.51 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit VF (+ 5.27 Prozent auf 15.79 USD), Medtronic (+ 3.90 Prozent auf 91.93 USD), Zimmer Biomet (+ 3.40 Prozent auf 92.17 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.38 Prozent auf 742.96 USD) und Tyler Technologies (+ 3.15 Prozent auf 339.94 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Cerebras Systems (-10.69 Prozent auf 146.62 USD), Lumentum (-9.78 Prozent auf 995.41 USD), Coherent (-7.87 Prozent auf 288.02 USD), Carvana (-6.62 Prozent auf 59.51 USD) und Bloom Energy (-6.50 Prozent auf 262.28 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 20’670’973 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.931 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14.90 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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