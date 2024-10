Verluste in New York: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 5’853.98 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 49.074 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.169 Prozent auf 5’854.77 Punkte an der Kurstafel, nach 5’864.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 5’866.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’824.79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Wert von 5’702.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 5’505.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’224.16 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 23.43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4.14 Prozent auf 143.71 USD), Boeing (+ 3.11 Prozent auf 159.82 USD), Advance Auto Parts (+ 2.91 Prozent auf 40.98 USD), Alaska Air Group (+ 2.45 Prozent auf 46.04 USD) und Expedia (+ 2.23 Prozent auf 163.17 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil VF (-7.24 Prozent auf 18.18 USD), The Cigna Group Registered (-4.69 Prozent auf 320.23 USD), Comerica (-4.48 Prozent auf 62.03 USD), Lennar (-4.39 Prozent auf 180.63 USD) und Bath Body Works (-4.29 Prozent auf 30.57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 56’554’287 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.292 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 600.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

