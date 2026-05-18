Verluste in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 7’403.05 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.732 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.139 Prozent auf 7’418.81 Punkte an der Kurstafel, nach 7’408.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’353.17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’434.06 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’126.06 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 6’881.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5’958.38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.94 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’517.12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Dominion Energy (+ 9.44 Prozent auf 67.56 USD), Cognizant (+ 9.05 Prozent auf 51.40 USD), ServiceNow (+ 8.78 Prozent auf 103.42 USD), Advance Auto Parts (+ 7.27 Prozent auf 50.60 USD) und Gartner (+ 6.29 Prozent auf 155.43 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9.82 Prozent auf 629.68 USD), Lumentum (-8.83 Prozent auf 884.98 USD), Vertiv (-8.41 Prozent auf 339.73 USD), Comfort Systems USA (-6.94 Prozent auf 1’854.43 USD) und Corning (-6.91 Prozent auf 178.55 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 36’012’258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.705 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 11.02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch