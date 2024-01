Verluste in New York: S&P 500 sackt ab

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.58 Prozent tiefer bei 4’738.49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 40.265 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.691 Prozent tiefer bei 4’733.03 Punkten in den Handel, nach 4’765.98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’744.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’726.12 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’719.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’373.20 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, den Stand von 3’990.97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.092 Prozent nach unten. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’802.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Humana (+ 3.63 Prozent auf 454.71 USD), First Republic Bank (+ 2.86 Prozent auf 0.09 USD), Johnson Controls International (+ 2.25 Prozent auf 53.58 USD), UnitedHealth (+ 2.02 Prozent auf 529.66 USD) und Elevance Health (+ 1.75 Prozent auf 481.59 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-26.32 Prozent auf 0.14 USD), Lumen Technologies (-5.48 Prozent auf 1.47 USD), Boston Properties (-4.20 Prozent auf 66.56 USD), DXC Technology (-3.98 Prozent auf 22.65 USD) und Healthpeak Properties (-3.84 Prozent auf 19.94 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’828’462 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.655 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 137.14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

