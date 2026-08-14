Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer

Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0.21 Prozent auf 7’782.59 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.534 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.090 Prozent stärker bei 7’805.98 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’798.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’810.01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’779.90 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.398 Prozent nach oben. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 7’543.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’501.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’468.54 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.47 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 6.81 Prozent auf 31.39 USD), Sandisk (+ 6.05 Prozent auf 1’620.51 USD), Fox (+ 5.63) Prozent auf 61.37 USD), Fox (+ 5.62 Prozent auf 69.13 USD) und Albemarle (+ 4.52 Prozent auf 136.38 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Applied Materials (-5.82 Prozent auf 503.44 USD), Broadcom (-5.80 Prozent auf 393.58 USD), Cerebras Systems (-5.10 Prozent auf 219.24 USD), KLA (-3.52 Prozent auf 202.01 USD) und DXC Technology (-3.13 Prozent auf 10.85 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’828’192 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch