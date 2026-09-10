Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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10.09.2026 20:03:25
Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus
Der S&P 500 verliert am Donnerstag an Boden.
Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.53 Prozent leichter bei 7’596.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.489 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.598 Prozent schwächer bei 7’590.68 Punkten in den Handel, nach 7’636.36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’612.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’580.06 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.58 Prozent nach unten. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 7’753.11 Punkten bewertet. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 7’266.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’532.04 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.76 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Skyworks Solutions (+ 9.88 Prozent auf 84.10 USD), Qorvo (+ 6.90 Prozent auf 112.50 USD), Reddit (+ 6.73 Prozent auf 156.30 USD), Elevance Health (+ 5.21 Prozent auf 417.59 USD) und Charter A (+ 4.81 Prozent auf 140.33 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Freeport-McMoRan (-7.01 Prozent auf 70.89 USD), Baker Hughes (-6.60 Prozent auf 59.44 USD), Vertiv (-6.09 Prozent auf 246.89 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5.35 Prozent auf 55.75 USD) und Lumentum (-5.08 Prozent auf 938.72 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 11’327’599 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.674 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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