Verluste in New York: S&P 500 mittags im Minus

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.85 Prozent leichter bei 4’883.23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 41.722 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.506 Prozent auf 4’900.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’924.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’878.84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’906.75 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.199 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’769.83 Punkten. Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 4’193.80 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’076.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.96 Prozent aufwärts. Bei 4’931.09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Paramount Global (+ 7.64 Prozent auf 14.73 USD), Edwards Lifesciences (+ 6.28 Prozent auf 78.54 USD), Stryker (+ 6.08 Prozent auf 335.90 USD), Boeing (+ 5.38 Prozent auf 211.22 USD) und AmerisourceBergen (+ 4.90 Prozent auf 231.34 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Rockwell Automation (-15.33 Prozent auf 260.13 USD), MarketAxess (-11.31 Prozent auf 243.32 USD), Teradyne (-8.92 Prozent auf 95.26 USD), Alphabet A (ex Google) (-6.13 Prozent auf 142.17 USD) und Alphabet C (ex Google) (-6.08 Prozent auf 143.75 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 9’639’527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.816 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 184.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch