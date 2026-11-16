Verluste in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 15:59 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.94 Prozent auf 7’490.23 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.547 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.647 Prozent auf 7’512.77 Punkte an der Kurstafel, nach 7’561.67 Punkten am Vortag.

Bei 7’484.96 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’515.60 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’659.44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7’785.76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 6’734.11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9.21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Tyson Foods (+ 9.43 Prozent auf 64.85 USD), Centene (+ 6.01 Prozent auf 74.49 USD), General Mills (+ 5.31 Prozent auf 35.30 USD), Fidelity National Information Services (+ 4.62 Prozent auf 29.67 USD) und STERIS (+ 4.56 Prozent auf 265.00 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Coherent (-11.29 Prozent auf 205.87 USD), Dell Technologies (-10.85 Prozent auf 330.90 USD), Bloom Energy (-10.12 Prozent auf 181.50 USD), Corning (-8.37 Prozent auf 109.50 USD) und Vertiv (-8.17 Prozent auf 192.51 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’388’522 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch