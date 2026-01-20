Verluste in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Um 20:01 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.81 Prozent auf 6’814.06 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.937 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.45 Prozent tiefer bei 6’839.11 Punkten in den Handel, nach 6’940.01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’871.17 Punkte, das Tagestief hingegen 6’803.99 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’834.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’735.13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der S&P 500 5’996.66 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.648 Prozent abwärts. Bei 6’986.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’803.99 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SanDisk (+ 7.88 Prozent auf 446.20 USD), Organon Company (+ 6.05 Prozent auf 9.29 USD), Albemarle (+ 4.15 Prozent auf 169.81 USD), Expand Energy (+ 3.87 Prozent auf 103.75 USD) und Constellation Brands A (+ 3.77 Prozent auf 162.54 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil 3M (-8.05 Prozent auf 154.29 USD), NetApp (-7.95 Prozent auf 95.58 USD), Lumen Technologies (-6.92 Prozent auf 7.87 USD), Dell Technologies (-6.84 Prozent auf 112.29 USD) und Advance Auto Parts (-6.76 Prozent auf 40.28 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29’899’122 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.870 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

