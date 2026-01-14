Verluste in New York: S&P 500 fällt

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.85 Prozent auf 6’904.89 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 56.262 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.439 Prozent tiefer bei 6’933.14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’963.74 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’941.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’885.74 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 6’827.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’644.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’842.91 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit The Mosaic (+ 7.08 Prozent auf 28.07 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.92 Prozent auf 52.04 USD), Dow (+ 6.52 Prozent auf 28.28 USD), CF Industries (+ 5.83 Prozent auf 87.70 USD) und APA (+ 4.80 Prozent auf 26.96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-9.74 Prozent auf 603.52 USD), Intuit (-6.72 Prozent auf 564.58 USD), Airbnb (-6.38 Prozent auf 131.14 USD), Expedia (-5.63 Prozent auf 283.07 USD) und Broadcom (-5.21 Prozent auf 336.12 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’420’108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.858 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Lyondellbasell Industries-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

