Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’015 -0.4%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9313 -0.2%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’636 1.1%  Bitcoin 77’545 1.6%  Dollar 0.8004 -0.1%  Öl 66.4 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
NVIDIA-Aktie im Anlegerfokus: Trumps Exportgenehmigung für China und Milliarden-Kooperation mit Eli Lilly
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Moderna-Aktie zieht an: Kombi-Impfstoff für COVID-19 und Grippe ab 2027 angekündigt
Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr gerechnet?
Suche...

The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 14.01.2026 20:03:34

Verluste in New York: S&P 500 fällt

Verluste in New York: S&P 500 fällt

Der S&P 500 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

The Mosaic
22.38 CHF 6.42%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.85 Prozent auf 6’904.89 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 56.262 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.439 Prozent tiefer bei 6’933.14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’963.74 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’941.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’885.74 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 6’827.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’644.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’842.91 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit The Mosaic (+ 7.08 Prozent auf 28.07 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.92 Prozent auf 52.04 USD), Dow (+ 6.52 Prozent auf 28.28 USD), CF Industries (+ 5.83 Prozent auf 87.70 USD) und APA (+ 4.80 Prozent auf 26.96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-9.74 Prozent auf 603.52 USD), Intuit (-6.72 Prozent auf 564.58 USD), Airbnb (-6.38 Prozent auf 131.14 USD), Expedia (-5.63 Prozent auf 283.07 USD) und Broadcom (-5.21 Prozent auf 336.12 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’420’108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.858 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Lyondellbasell Industries-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?