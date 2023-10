Verluste in New York: S&P 500 fällt

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.55 Prozent auf 4’325.75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 38.324 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.372 Prozent stärker bei 4’365.80 Punkten, nach 4’349.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’311.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’377.10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.856 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’467.44 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 4’510.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der S&P 500 3’669.91 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 13.12 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’794.33 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 14.55 Prozent auf 0.06 USD), Dollar General (+ 9.72 Prozent auf 111.73 USD), Progressive (+ 7.47 Prozent auf 154.00 USD), Allstate (+ 5.41 Prozent auf 120.15 USD) und APA (+ 4.64 Prozent auf 41.04 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Eaton (-4.25 Prozent auf 208.21 USD), Rockwell Automation (-4.21 Prozent auf 287.39 USD), NXP Semiconductors (-4.12 Prozent auf 194.02 USD), Caesars Entertainment (-3.91 Prozent auf 42.26 USD) und Microchip Technology (-3.88 Prozent auf 77.39 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 7’630’006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.668 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 9.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

