Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter

Schlussendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.30 Prozent auf 17’084.30 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.704 Prozent leichter bei 17’015.71 Punkten, nach 17’136.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’984.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17’232.65 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2.85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wies der NASDAQ Composite 16’776.16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16’857.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14’031.81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 15.70 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit VOXX International A (+ 8.57 Prozent auf 5.83 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4.84 Prozent auf 42.24 USD), CRESUD (+ 4.11 Prozent auf 8.36 USD), Forward Air (+ 3.91 Prozent auf 33.50 USD) und Lancaster Colony (+ 3.43 Prozent auf 176.64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-15.65 Prozent auf 50.34 USD), Daktronics (-9.11 Prozent auf 12.37 USD), Myriad Genetics (-7.65 Prozent auf 25.36 USD), Lincoln Electric (-5.83 Prozent auf 175.89 USD) und Volvo (B) (-5.06 Prozent auf 25.33 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 76’612’642 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.150 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

