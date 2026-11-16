Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.49 Prozent schwächer bei 24’509.76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.13 Prozent schwächer bei 24’853.35 Punkten, nach 25’136.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24’882.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’460.28 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’140.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26’729.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’900.59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.48 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Modine Manufacturing (+ 23.04 Prozent auf 130.55 USD), Nortech Systems (+ 12.99 Prozent auf 12.18 USD), USANA Health Sciences (+ 6.36 Prozent auf 13.54 USD), Powell Industries (+ 5.94 Prozent auf 151.20 USD) und SIGA Technologies (+ 4.01 Prozent auf 2.85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Century Casinos (-35.19 Prozent auf 0.31 USD), 3D Systems (-14.55 Prozent auf 1.41 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-14.34 Prozent auf 2.15 USD), inTest (-13.01 Prozent auf 12.77 USD) und CIENA (-12.39 Prozent auf 257.56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’620’702 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.17 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch