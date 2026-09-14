Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.38 Prozent leichter bei 26’233.48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.19 Prozent leichter bei 26’018.50 Punkten in den Handel, nach 26’333.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’992.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’244.43 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 26’729.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’888.84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 22’141.10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.90 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 15.59 Prozent auf 2.15 USD), Nice Systems (+ 8.14 Prozent auf 106.17 USD), Autodesk (+ 6.61 Prozent auf 226.43 USD), Pegasystems (+ 5.44 Prozent auf 38.21 USD) und Intuit (+ 5.04 Prozent auf 337.79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen MKS Instruments (-8.33 Prozent auf 245.03 USD), Lattice Semiconductor (-8.03 Prozent auf 110.14 USD), AXT (-7.94 Prozent auf 59.63 USD), Ultra Clean (-7.50 Prozent auf 68.49 USD) und Veeco Instruments (-7.38 Prozent auf 41.52 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12’591’546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.553 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19.80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch