Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.41 Prozent tiefer bei 23’520.52 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.111 Prozent auf 23’830.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’857.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’232.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’840.55 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0.037 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’474.35 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 23’958.47 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 29.01.2025, mit 19’632.32 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.23 Prozent. Bei 23’988.26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’916.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 35.81 Prozent auf 0.49 USD), Modine Manufacturing (+ 18.59 Prozent auf 174.21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 18.56 Prozent auf 4.79 USD), Innodata (+ 12.39 Prozent auf 62.76 USD) und Ultra Clean (+ 6.51 Prozent auf 48.28 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-15.41 Prozent auf 2.25 USD), Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD), Pegasystems (-11.53 Prozent auf 43.66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10.80 Prozent auf 141.34 USD) und Intuit (-7.89 Prozent auf 496.21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.825 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.66 Prozent, die höchste im Index.

