Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 48’874 -0.3%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9163 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’325 -1.7%  Bitcoin 63’894 -6.5%  Dollar 0.7663 -0.2%  Öl 70.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Riot Platforms meldet für Dezember höchsten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte
USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So hätte sich eine Investition in Solana von vor 5 Jahren ausgezahlt
Kein IPO? Star-Investor stellt Mega-Börsengang von SpaceX infrage
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite aktuell 29.01.2026 20:03:36

Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag.

Ultra Clean Holdings
36.09 CHF 3.66%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.41 Prozent tiefer bei 23’520.52 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.111 Prozent auf 23’830.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’857.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’232.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’840.55 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0.037 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’474.35 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 23’958.47 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 29.01.2025, mit 19’632.32 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.23 Prozent. Bei 23’988.26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’916.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 35.81 Prozent auf 0.49 USD), Modine Manufacturing (+ 18.59 Prozent auf 174.21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 18.56 Prozent auf 4.79 USD), Innodata (+ 12.39 Prozent auf 62.76 USD) und Ultra Clean (+ 6.51 Prozent auf 48.28 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-15.41 Prozent auf 2.25 USD), Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD), Pegasystems (-11.53 Prozent auf 43.66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10.80 Prozent auf 141.34 USD) und Intuit (-7.89 Prozent auf 496.21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.825 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten