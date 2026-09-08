Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.28 Prozent auf 26’433.68 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.081 Prozent höher bei 26’528.57 Punkten, nach 26’506.99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’542.14 Punkte, das Tagestief hingegen 26’368.61 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 26’690.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25’929.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’798.70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Roivant Sciences (+ 15.55 Prozent auf 40.36 USD), Oracle (+ 5.10 Prozent auf 166.88 USD), Intel (+ 4.98 Prozent auf 100.57 USD), Century Aluminum (+ 4.82 Prozent auf 49.03 USD) und PDF Solutions (+ 4.12 Prozent auf 47.53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Baiducom (-7.96 Prozent auf 91.55 USD), Donegal Group B (-7.03 Prozent auf 23.01 USD), Amgen (-6.91 Prozent auf 407.00 USD), SMC (-5.69 Prozent auf 407.48 USD) und Pegasystems (-4.93 Prozent auf 35.52 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’989’487 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch