Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2.05 Prozent schwächer bei 15’282.01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.349 Prozent tiefer bei 15’547.10 Punkten, nach 15’601.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’222.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’576.70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 6.11 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16’166.79 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, bei 15’310.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12’157.23 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3.50 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cumulus Media A (+ 7.17 Prozent auf 2.99 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6.67 Prozent auf 6.40 USD), Landec (+ 5.94 Prozent auf 6.69 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5.93 Prozent auf 36.25 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5.44 Prozent auf 0.51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cutera (-15.22 Prozent auf 1.95 USD), NVIDIA (-10.00 Prozent auf 762.00 USD), Integra LifeSciences (-9.33 Prozent auf 28.68 USD), Netflix (-9.09 Prozent auf 555.04 USD) und Harvard Bioscience (-6.80 Prozent auf 3.70 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26’834’788 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.875 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch