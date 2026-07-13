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NASDAQ Composite-Performance 13.07.2026 20:03:29

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Infosys
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Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.51 Prozent auf 25’883.91 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.735 Prozent schwächer bei 26’088.31 Punkten, nach 26’281.61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26’139.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’877.82 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’888.84 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 13.04.2026, mit 23’183.74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20’585.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.40 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 7.44 Prozent auf 295.42 USD), Blackbaud (+ 5.88 Prozent auf 31.33 USD), Infosys (+ 5.07 Prozent auf 11.50 USD), Nice Systems (+ 4.92 Prozent auf 104.65 USD) und Salesforce (+ 4.88 Prozent auf 171.29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-15.33 Prozent auf 48.44 USD), Ultra Clean (-9.41 Prozent auf 96.27 USD), Rambus (-8.07 Prozent auf 103.05 USD), Amkor Technology (-6.74 Prozent auf 65.72 USD) und FormFactor (-6.54 Prozent auf 109.84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’532’650 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.477 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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