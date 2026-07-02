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NASDAQ Composite-Entwicklung 02.07.2026 20:03:24

Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite gibt am Nachmittag nach.

Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.54 Prozent auf 25’638.90 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.028 Prozent auf 26’047.38 Punkte an der Kurstafel, nach 26’040.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’630.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’261.09 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.536 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27’093.90 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 21’879.18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 20’393.13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Bassett Furniture Industries (+ 14.56 Prozent auf 20.30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14.48 Prozent auf 99.52 USD), Microvision (+ 10.40 Prozent auf 0.36 USD), Manhattan Associates (+ 9.83 Prozent auf 152.94 USD) und Netflix (+ 9.62 Prozent auf 78.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ultra Clean (-26.67 Prozent auf 104.56 USD), AXT (-25.31 Prozent auf 53.84 USD), Veeco Instruments (-24.66 Prozent auf 57.11 USD), KLA (-23.50 Prozent auf 230.80 USD) und FormFactor (-23.25 Prozent auf 122.74 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14’845’984 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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