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NASDAQ Composite-Entwicklung 12.11.2026 22:34:03

Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich leichter

Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite gab am Donnerstagabend nach.

Letztendlich gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.39 Prozent auf 25’366.09 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.47 Prozent auf 25’092.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’466.19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’068.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’597.23 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 2.38 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27’245.90 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 26’588.49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 23’406.46 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 8.62 Prozent auf 0.60 USD), SMC (+ 5.07 Prozent auf 388.80 USD), Trustmark (+ 5.00 Prozent auf 47.84 USD), Commercial Vehicle Group (+ 3.60 Prozent auf 3.45 USD) und AAON (+ 3.24 Prozent auf 78.80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Digi International (-12.72 Prozent auf 58.44 USD), Cogent Communications (-11.60 Prozent auf 3.93 USD), Hancock (-10.20 Prozent auf 65.00 USD), Monro Muffler Brake (-10.19 Prozent auf 10.36 USD) und 3D Systems (-8.84 Prozent auf 1.65 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 181’422’245 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Commercial Vehicle Group Inc. 3.14 6.08% Commercial Vehicle Group Inc.
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