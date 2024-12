Verluste in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.66 Prozent tiefer bei 19’902.84 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.437 Prozent auf 19’947.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’034.89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19’897.38 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’018.24 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.397 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.11.2024, den Wert von 19’281.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17’569.68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2023, den Wert von 14’533.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 34.79 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’055.93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intevac (+ 22.61 Prozent auf 3.47 USD), 3D Systems (+ 21.36 Prozent auf 4.09 USD), CIENA (+ 15.45 Prozent auf 84.52 USD), Donegal Group B (+ 9.42 Prozent auf 15.33 USD) und Nice Systems (+ 4.97 Prozent auf 192.33 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Adobe (-13.69 Prozent auf 474.63 USD), Daktronics (-8.61 Prozent auf 17.08 USD), American Superconductor (-8.47 Prozent auf 26.37 USD), Nordson (-8.19 Prozent auf 229.11 USD) und Innodata (-7.16 Prozent auf 35.03 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’078’707 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.543 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Ebix-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch