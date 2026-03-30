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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 30.03.2026 22:33:54

Verluste in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Mit dem NASDAQ Composite ging es am ersten Tag der Woche abwärts.

Nexstar Media Group
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Schlussendlich verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.73 Prozent auf 20’794.64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.706 Prozent fester bei 21’096.24 Punkten in den Handel, nach 20’948.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20’690.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’139.72 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22’668.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’419.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Wert von 17’322.99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 10.51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Elron Electronic Industries (+ 100.00 Prozent auf 2.00 USD), United Therapeutics (+ 12.53 Prozent auf 588.36 USD), Lifetime Brands (+ 7.91 Prozent auf 5.32 USD), Century Aluminum (+ 7.25 Prozent auf 53.25 USD) und Hooker Furniture (+ 6.37 Prozent auf 13.03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nexstar Media Group (-13.11 Prozent auf 185.18 USD), AXT (-13.03 Prozent auf 52.73 USD), Rambus (-11.14 Prozent auf 79.73 USD), Commercial Vehicle Group (-9.12 Prozent auf 3.19 USD) und CIENA (-9.12 Prozent auf 365.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48’263’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.535 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11.32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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