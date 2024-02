Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.28 Prozent leichter bei 15’996.82 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.332 Prozent auf 16’094.80 Punkte an der Kurstafel, nach 16’041.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15’954.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16’134.22 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2.02 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’425.94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14’265.86 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Wert von 11’590.40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8.34 Prozent aufwärts. Bei 16’134.22 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 69.30 Prozent auf 3.86 USD), Arundel (+ 14.50 Prozent auf 0.15 CHF), Ebix (+ 13.64 Prozent auf 1.25 USD), Lifetime Brands (+ 13.52 Prozent auf 10.33 USD) und Cumulus Media A (+ 11.37 Prozent auf 4.70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Innodata (-16.63 Prozent auf 7.07 USD), Cutera (-9.28 Prozent auf 2.40 USD), Universal Display (-8.15 Prozent auf 171.89 USD), BE Semiconductor Industries (-7.05 Prozent auf 166.50 USD) und Donegal Group B (-5.60 Prozent auf 13.82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’037’771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2.759 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 69.06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch