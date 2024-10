Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0.48 Prozent leichter bei 18’483.22 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.383 Prozent auf 18’502.06 Punkte an der Kurstafel, nach 18’573.13 Punkten am Vortag.

Bei 18’463.42 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18’509.19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.145 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 17’974.27 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 17’997.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13’018.33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 25.17 Prozent nach oben. 18’671.07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’477.57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 10.74 Prozent auf 1.34 USD), Northern Trust (+ 6.88 Prozent auf 102.38 USD), East West Bancorp (+ 6.59 Prozent auf 96.34 USD), Capitol Federal Financial (+ 5.55 Prozent auf 6.47 USD) und ON Semiconductor (+ 4.10 Prozent auf 69.27 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Manhattan Associates (-8.07 Prozent auf 268.73 USD), Powell Industries (-6.40 Prozent auf 250.00 USD), Ceragon Networks (-3.11 Prozent auf 2.49 USD), Grupo Financiero Galicia (-2.77 Prozent auf 49.14 USD) und QUALCOMM (-2.54 Prozent auf 168.78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’072’562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.330 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch