Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 1.31 Prozent tiefer bei 23’774.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.43 Prozent auf 23’745.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’089.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23’629.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’876.98 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’955.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’980.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22’872.01 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SIGA Technologies (+ 9.13 Prozent auf 2.51 USD), Roivant Sciences (+ 5.88 Prozent auf 41.96 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 5.31 Prozent auf 65.90 USD), Geron (+ 4.47 Prozent auf 0.95 USD) und JetBlue Airways (+ 4.41 Prozent auf 3.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-58.86 Prozent auf 0.29 USD), Consumer Portfolio Services (-10.53 Prozent auf 7.99 USD), FormFactor (-8.92 Prozent auf 74.29 USD), Ultra Clean (-8.51 Prozent auf 37.67 USD) und AXT (-8.05 Prozent auf 34.96 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15’967’464 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.566 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 26.09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch