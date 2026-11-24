NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
24.11.2026 16:00:55
Verluste in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 1.31 Prozent tiefer bei 23’774.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.43 Prozent auf 23’745.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’089.56 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23’629.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’876.98 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’955.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’980.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22’872.01 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SIGA Technologies (+ 9.13 Prozent auf 2.51 USD), Roivant Sciences (+ 5.88 Prozent auf 41.96 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 5.31 Prozent auf 65.90 USD), Geron (+ 4.47 Prozent auf 0.95 USD) und JetBlue Airways (+ 4.41 Prozent auf 3.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-58.86 Prozent auf 0.29 USD), Consumer Portfolio Services (-10.53 Prozent auf 7.99 USD), FormFactor (-8.92 Prozent auf 74.29 USD), Ultra Clean (-8.51 Prozent auf 37.67 USD) und AXT (-8.05 Prozent auf 34.96 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15’967’464 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.566 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 26.09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23’682.36
|-1.69%
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow stabil -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.